Recuperaron una moto sustraída y detuvieron al presunto autor

• Fue tras un rápido despliegue policial

Efectivos de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño detuvieron a un sujeto y recuperaron una motocicleta sustraída de la colonia Los Tres Reyes, de la localidad de General Güemes.

El sábado último por la tarde, un poblador denunció que le sustrajeron una Suzuki AX110 cilindradas, de un establecimiento ganadero.

De inmediato, los policías iniciaron las averiguaciones con los datos aportados por el damnificado y establecieron la identidad del presunto autor.

También, se desplegó un amplio operativo en toda la jurisdicción, y minutos después observaron que el hombre circulaba en el rodado por la Ruta Nacional 95, a tres kilómetros de esa localidad.

Al observar la presencia de los efectivos, el individuo intentó darse a la fuga pero terminó detenido.

El rodado y el sujeto fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



