Aprehendieron a una mujer y recuperaron un celular y dinero

• La participación ciudadana fue vital para avanzar con la investigación

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a una mujer y recuperaron un teléfono celular y dinero, en dos allanamientos realizados en el marco de una causa por “Robo y Amenazas”.

El caso fue denunciado en la mañana del domingo último por parte de la víctima del barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa.

Una vecina de 32 años denunció que dos mujeres la interceptaron cerca de su casa en el barrio Fray Salvador Gurrieri, la agredieron, le sacaron el celular y se dieron a la fuga.

Horas después la víctima salió de su inmueble y la situación fue aprovechada por las malvivientes para ingresar a la vivienda y apoderarse de materiales de construcción y dinero.

Por el hecho, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, quien analizó las pruebas reunidas por los investigadores y ordenó allanar las casas de las sospechosas.

Los allanamientos se concretaron en la mañana del miércoles último, en la manzana 75 del barrio Fray Salvador Guirrieri, con efectivos de la Comisaría Novena, Delegación Unidad Regional Uno Lote 111, Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, Dirección de Policía Científica y la cobertura de seguridad y la irrupción estuvo a cargo de miembros del Grupo Intervención Especial, Destacamento Desplazamiento Rápido y Grupo de Operaciones Motorizadas.

Durante las requisas domiciliarias detuvieron a una de las imputadas y secuestraron un teléfono celular y dinero, que interesan en la causa judicial.

Todo fue documentado por el personal de la Policía Científica y trasladado hasta la dependencia policial.

La detenida fue notificada de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras que los secuestros fueron reconocidos por la damnificada. (Con foto).



