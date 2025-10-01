Desarticularon un centro de distribución de drogas en el barrio La Rosa

• Secuestraron estupefacientes, dinero y elementos de fraccionamiento





Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a una pareja de dealers y secuestraron cocaína de la que se pueden obtener 346 dosis y 69 cigarrillos de fabricación casera o normalmente denominados “porros” de marihuana, además de dinero en efectivo y elementos vinculados a la actividad ilícita.





El procedimiento se inició el martes último por la noche, cuando los policías antinarcóticos realizaban tareas preventivas por el barrio República Argentina y demoraron a un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta de 110 cilindradas.





Como ambos tienen antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, fueron requisados y se hallaron nueve envoltorios con cocaína, dos teléfonos celulares y 24.000 pesos.





Ante el caso, se labraron las actuaciones y dieron intervención al juez de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien dispuso la aprehensión de ambos imputados, alojados en celdas a disposición del magistrado.





En la continuidad de la investigación, los efectivos ampliaron las averiguaciones y reunieron nuevos elementos de prueba sobre la actividad ilícita de los detenidos, los cuales fueron puestos a consideración de Molina, quien ordenó allanar el inmueble de la pareja en el barrio La Rosa.





La medida judicial se concretó el miércoles último y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Destacamento de Desplazamiento Rápido Distrito Cinco, Comisaría Seccional Séptima y Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco.





Allí se secuestraron varios envoltorios con marihuana, una fracción compacta de cocaína de máxima pureza, una balanza digital, 83.000 pesos, elementos de acondicionamiento y medicamentos varios.





Todos los elementos fueron documentados, secuestrados y trasladados a la dependencia policial, todo a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen de la provincia.