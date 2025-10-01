Distrito Cinco: Detuvieron a cuatro sujetos involucrados en un ilícito

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto con escalamiento y Amenazas”

Efectivos de la fuerza provincial apresaron a cuatro individuos y recuperaron una garrafa de gas de 10 kilos, sustraída del barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

Un septuagenario denunció que varios delincuentes treparon la muralla perimetral de su vivienda y le sustrajeron dos tubos de gas y un perfil.

De inmediato, los policías realizaron la investigación del caso y entrevistas a vecinos, tarea que permitió establecer la identidad de los presuntos autores, detener a cuatro sujetos de 18, 27, 29 y 35 años y recuperar una garrafa.

El tubo de 10 kilos fue reconocido por el damnificado y lo recuperó mediante el trabajo policial; se notificó a los detenidos de su situación procesal en la causa judicial y quedaron alojados en la dependencia, a disposición de la Justicia provincial.

Cabe aclarar que la investigación sigue, a fin de recuperar los demás bienes. (Con foto).



