Votó Orrabalis en Ibarreta: “Es un día muy importante”





Camilo Orrabalis, candidato suplente a diputado nacional del Frente de la Victoria (FdV), emitió su sufragio en la EPES N° 88 de Ibarreta.

“Es un día muy importante donde el pueblo formoseño y argentino tiene en sus manos una herramienta para poder decidir cuáles son sus representantes, en el caso de Formosa, diputados nacionales, pero a nivel nacional hay senadores también”, declaró según declaraciones recabadas por la Agencia Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, puso de relieve que “se vote a conciencia, con memoria y el corazón, según la situación que cada uno está viviendo”, teniendo en cuenta que “estamos viviendo una crisis muy difícil en el país”, la cual “justamente es producto de decisiones políticas”.

Por ello, “tenemos que elegir a los candidatos que tomen buenas decisiones políticas, que siempre acompañen al pueblo en todos sus derechos y conquistas y no elegir a aquellos que toman decisiones equivocadas y que perjudican a la sociedad”.

Al finalizar, instó: “Vayan a votar, es muy importante emitir el voto, utilizar esta herramienta democrática, para poder de esta manera decidir entre todos qué país y qué representantes queremos para que nos defiendan en el Congreso de la Nación”.











