En comunidades wichí del oeste, promueven el cuidado de la salud mental

Una charla informativa se llevó a cabo en el centro de salud de Teniente Fraga.

El centro de salud de la comunidad Wichí Teniente Fraga llevó a cabo, en la mañana del 22 de octubre, una importante actividad con el objetivo de promover el cuidado de la salud mental en la población, en el marco del mes en el que se conmemoró el Día Mundial de la salud Mental, el pasado 10 de octubre.

La iniciativa fue organizada por el Servicio de Salud Mental del Hospital de Ingeniero Juárez y dirigida a los vecinos de todas las edades de la mencionada comunidad originaria, ubicada en la zona este del territorio provincial.

"Se trató, en esta oportunidad, de una charla informativa que fue traducida al wichí por la enfermera Natalia Carrizo. Se trataron varios temas y, especialmente, se habló de la ansiedad", describió una de las referentes del área de salud mental del nosocomio juarense, la licenciada en psicología Laura Mareco.

En tal sentido indicó, quese abordaron aspectos clave sobre la ansiedad: su definición, los distintos tipos de trastornos de ansiedad, los síntomas asociados más frecuentes y los mitos relacionados con ella.

Al tiempo, se dieron a conocer las estrategias que se aplican en la terapia psicológica para su tratamiento “y se brindaron recomendaciones para afrontar situaciones de ansiedad”, agregó la profesional.

La actividad se caracterizó por tener un enfoque participativo, para lo cual, se utilizaron imágenes ilustrativas que apuntaron a captar la atención de los presentes y facilitar una mejor comprensión de los mensajes.

Seguidamente, señaló, que otro de los puntos abordados fue la difusión de la nueva línea telefónica0800-888-3364, de atención exclusiva para la prevención del suicidio.

“Un servicio gratuito más, que el Gobierno de Formosa puso a disposición de la población para dar contención psicológica y orientación profesional las 24 horas, todos los días del año, inclusive sábados, domingos y feriados, de manera ininterrumpida”.

La licenciada Mareco valoró que fue “un encuentro muy ameno, muy activo, en el que se entregaron presentes y se compartió también un desayuno con la comunidad”.

Destacó, que esta modalidad de charlas y talleres “se viene replicando a lo largo del mes de octubre en el Hospital de Ingeniero Juárez y en todos los centros de salud dependientes del distrito sanitario I”.

Y definió, que forma parte de las distintas acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia, por medio del Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones,y sus efectores sanitarios, para promover el cuidado de la salud mental en todo el territorio.

Al finalizar, recordó que el centro de salud Teniente Fraga cuenta con un consultorio de psicología, que está abierto para la atención a la comunidad “todos los lunes y miércoles por la tarde”.



