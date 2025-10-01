Informó el ODEPOE que hasta las 13.30 votó el 35% del padrón y con normalidad en toda Formosa

Se constató que no existe ninguna denuncia por ante el Comando Electoral Nacional Distrito Formosa-Siendo las 13:30 hs de este domingo 26 de octubre de 2025, desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales -ODEPOE- que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, los comicios en todo el territorio provincial se desarrollan con absoluta normalidad, habiéndose constatado un 35% de asistencia de votantes, lo que seguramente se incrementará en horas de la tarde. A su vez, se aclaró que no existe ninguna denuncia formal por el momento y lo que si se pudo determinar es únicamente, “algunas denuncias mediáticas en redes sociales”. En cuanto a la apertura de las mesas en los diversos establecimientos escolares, las mismas estuvieron habilitadas a partir de las 08 hs, haciéndose la salvedad que en casos puntuales las citadas empezaron a funcionar entre las 08:15 y 08:30 hs por diversos motivos, especialmente los retrasos se dieron toda vez que el personal del Correo Argentino al hacer entrega de las urnas a los Presidentes de Mesa, debían escanear mediante una App los documentos de identidad de cada uno de ellos y al no existir señal de internet, tuvieron que confeccionar Actas manualmente, donde se dejó constancia de este acto; recordándose que la ciudadanía tienen la posibilidad de sufragar hasta las 18 hs. Por otra parte, se repitió la ausencia de algunos Presidentes de Mesa, situación ésta que rápidamente subsanada por las/los Delegadas/os Judiciales. Respecto a hechos puntuales por los cuales, algunos ciudadanos no pudieron sufragar, se pudo determinar que se presentaban con documentos anteriores a los consignados en el padrón electoral, extremo este que no los habilita a emitir su voto conforme normativas del Código Electoral. En este mismo sentido, “se dan casos de personas que no tienen su DNI (pues lo están tramitando), por lo que se les sugirió a los mismos concurrir a cualquiera de las Delegaciones del Registro Civil de la Provincia en la Ciudad Capital (Central –Av. 25 de Mayo Nº 162 – CDR –Sarmiento Nº 968 Monoblock “C” – Primera Sección – Moreno Nº 872 – Segunda Sección – Fontana Nº 65 – Tercera Sección Bº Ibirá Pitá R. Amadey 2076 – Cuarta Sección Bº Eva Perón – M65 Casa 24 Vicente Solano Lima Nº 2418), y/o en las Delegaciones del Interior Provincial. En este punto se señaló que, la Empresa OCASA contratada por el RENAPER hizo entrega de los documentos que tenían en su poder el día sábado 25, por lo que los demás, estarían en trámite, según afirmaciones del Responsable de la Firma en nuestra provincia. Por último, en relación a las denuncias mediáticas por hechos de violencia ocurridos en el Bº Namqom, “y ante la gravísima acusación de la supuesta inacción de las fuerzas de seguridad, acusándose al Ejército Argentino, de haber -liberado la zona-“, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca se contactó directamente con el Jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, Coronel Gustavo Insaurralde integrante del Comando Electoral, “quien rechazó categóricamente estas afirmaciones y expresó que personalmente se desplazó hasta el lugar para constatar que es lo que había sucedido realmente”. Se recordó que el Comando Electoral, conformado por el Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, desplegaron 650 efectivos para las elecciones de este domingo en Formosa, encontrándose los uniformados a cargo de la custodia interna de los Centros de Votación, así como de la seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral, a fin de garantizar el normal desarrollo de los comicios.



