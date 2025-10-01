Soberanía Alimentaria Formoseña tendrá jornadas este jueves en los cuatro puntos fijos en simultáneo
Las jornadas serán desde las 7.30 hasta las 12.30 horas con la propuesta completa de alimentos.
Desde la coordinación del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) se dio a conocer que esta semana las jornadas de comercialización se desarrollarán el jueves 23, mientras que los días viernes 24 y sábado 25 no habrá ventas.
Puntos fijos
Los locales comerciales están ubicados en el barrio San Pedro sobre la avenida Néstor Kirchner 1855; en el barrio 12 de Octubre sobre avenida Néstor Kirchner 5595; en el barrio Virgen del Rosario sobre avenida Arturo Frondizi 4205 y la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.
Listados
Durante las jornadas, los consumidores podrán acceder a la compra de frutas, verduras y hortalizas con listados como acelga por mazo a $500; achicoria por mazo a $500; cebollita $500; perejil por mazo a $500; rúcula por mazo a $500;zanahoria por kilogramo a $1000; zapallo a $1000; zapallitos a $1500; remolacha a $1500; lechuga a $1000; morrón a $2500; mandioca a $800; poroto a $2500.
Productos cárnicos
En lo que refiere al rubro carnes, se dispone solamente en los locales de los barrios 12 de Octubre y Simón Bolívar, cuya propuesta para este jueves se compone de costeleta vacuna a un valor de $6500 el kilo; corte americano a $6900 el kilo; tapa de cuadril a $9000 el kilo; costeleta de cerdo a $5490; costilla de cerdo a $6500; chorizo parrillero a $4500 a partir de 2 kilos.
Lácteos
Habrá venta de lácteos como leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $7500; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.
Harinas
En cada edición se dispone de variedades de harinas de trigo y de maíz, como las dispuestas por Molino “Villafañe” de 800 gramos a $1200; la tradicional “Sauzalito” a $1000 el kilogramo; “Doña China” a $2000; así también harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo. Sumando a la promoción de dos kilos de harina de maíz “INTA” a un valor de $800.
Arroz
Se ofrecerá arroz en distintas presentaciones dispuesto por el Molino formoseño a Agrofortuc, a saber, arroz 0000 por 1 kilo s $1000; arroz 00000 por 1 kilo a $1200; arroz AF por 1 kilo a $1200; arroz Mitaí 0000 por 500 gramos a $500.
Gas
Se comercializará lagarrafade GLP de 10 kilogramos dispuesta por la empresa estatal REFSA Gas, un valor especial de $15.000.
Otros productos de la canasta básica
Otros productos de consumo masivo tales como, aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2700; yerba mate “Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilogramo a $2500; huevos a $2000 la docena y $5000 el maple y azúcar por kilogramo a $800; fideos a $900; lentejas y porotos por 340 gramos a $900; puré de tomate a $700.
Una política pública que se consolida
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el pasado 14 de octubre los datos inflacionarios de septiembre, y tal como se había estimado, el índice fue de 2,1%.
En este escenario, donde los alimentos mantienen una incidencia significativa en el costo de vida de las familias con un índice de 1,9% en este período, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña se consolida como una herramienta clave para garantizar el acceso a productos de calidad a precios justos.