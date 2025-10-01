Villafañe: Detuvieron a dos porteños y secuestraron un arma de fuego

• Además hallaron en su poder una suma importante de dinero y estupefacientes

Efectivos de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe sorprendieron a dos sujetos con un arma de fuego y secuestraron una importante suma de dinero, marihuana, más un automóvil Renault TS, todo a disposición de la Justicia provincial.

El hecho ocurrió días atrás cuando integrantes de la dependencia y la brigada investigativa realizaban recorridas por una zona rural, en inmediaciones a la ex Ruta Provincial 1, donde hallaron el vehículo estacionado en un camino vecinal.

Luego los policías escucharon detonaciones, fueron hacia la zona del monte y constataron que uno de los dos hombres portaba un rifle calibre 22.

Mediante la identificación, comprobaron que ambos son oriundos de Buenos Aires, poseían una gran cantidad de dinero que no pudieron justificar y carecían de las documentaciones del arma de fuego.

Por razones de seguridad se les realizó el cacheo y hallaron un frasco con droga y un cigarrillo de fabricación casera.

A todo esto, personal de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado realizó la prueba química, que arrojó resultado positivo a marihuana.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se iniciaron dos causas judiciales por “Infracción Artículo 189 Bis”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial, e “Infracción Artículo 14 Segundo Párrafo de la Ley N° 23.737”, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.



