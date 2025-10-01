La segunda edición de la hackathon de programación comienza este jueves y durará, por primera vez, 24 horas

Este jueves 16 y viernes 17 de octubre se realizará la segunda edición de la hackathon de programación en las instalaciones del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, sede que está ubicada en el kilómetro 1190 de la Ruta Nacional 81.

Es un evento orientado a estudiantes de carreras terciarias y universitarias relacionadas con el desarrollo de software. Por ese motivo, se resaltó que se trata de un espacio “creado por y para los estudiantes de este tipo de carreras”.

Así lo señalaron, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui y el coordinador de Desarrollo de Software Multiplataforma de la institución, el doctor Miguel Badaracco.

Este evento se había realizado en agosto del 2024, donde “tuvimos una muy buena experiencia”, por lo que, “a partir de ese momento todos comenzaron a pedir por una segunda edición”, destacaron en principio.

En ese sentido, anticiparon que esta edición de “Formosa Hack 2025” tendrá la particularidad de que “durará 24 horas”, por eso, “estamos muy contentos y ansiosos”, ya que será “la primera vez que una hackathon va a tener este formato en la provincia de Formosa, inclusive hasta en la región”.

Para esta “ultra hackathon de programación intensiva durante 24 horas”, también explicó Badaracco que “los equipos se organizan hasta un máximo de cuatro integrantes”, consignando que “la idea de que puedan poner en valor todo lo que aprendieron a lo largo del cursado de sus carreras”.

Para de esa manera, “generar una innovación que pueda ser un aporte para resolver algunas de esas problemáticas que afectan a distintos sectores y actores sociales”.

Por otro lado, resaltaron que “los integrantes del comité organizador de “Formosa Hack 2025” son egresados, quienes, en algún momento, estuvieron en ese lugar como estudiantes y vieron la necesidad y la posibilidad de crear un espacio para poder desplegar todo su potencial innovador desarrollando software”.























