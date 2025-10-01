Namqom: Retuvieron a un adolescente que agredió a un joven con un machete

• Durante su intento de fuga, tiró al suelo a dos personas que se trasladaban en una moto

Efectivos de la Subcomisaría Namqom retuvieron a un adolescente, de 15 años, por herir a un joven de 18 con un arma blanca y durante su frustrada fuga hizo perder el equilibrio a los dos ocupantes de una moto con una violenta patada.

El lunes último, a las 23:30 horas, los policías verificaron un requerimiento en el centro de salud del barrio Namqom por el ingreso de un muchacho con heridas en el cuero cabelludo.

La víctima denunció que se dirigía a su vivienda, cuando fue interceptado por su agresor, quien lo atacó con un machete y le ocasionó un corte en la cabeza.

A todo esto, una mujer de 21 años denunció que circulaba con su pareja en una motocicleta y en forma repentina el mismo sujeto lanzó una patada contra ellos y los ocupantes del rodado terminaron en el suelo.

En ese interín, los policías aprehendieron al adolescente en la manzana 4 del barrio Namqom y secuestraron el machete con el cual cometió el primer ilícito.

Cabe remarcar que los integrantes el Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y de otras dependencias policiales del Distrito Cinco colaboraron en el procedimiento.

Luego se dio intervención a la Línea 102 de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de la Comunidad, que dispuso el traslado del menor de edad hasta el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU) a disposición del Juzgado de Menores, a cargo de la Dra. Silvana Adalid Jarzynski.

Ante los hechos, se iniciaron dos causas judiciales por “Tentativa de homicidio” y “Lesiones leves”.



