Fútbol: selectivo del CEC-Formosa Subcampeón en Torneo Regional

El representativo del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa se quedó con el segundo puesto del Torneo Regional de Futbol Masculino Zona NEA, organizado por la Secretaría de Turismo, Recreación y Deportes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

El CEC-Posadas se coronó campeón del certamen desarrollado el sábado pasado en los predios del gremio mercantil, Sindicato de Camioneros y UPCN ubicados en las afueras de la capital formoseña. Los misioneros vencieron a los locales por la mínima diferencia.

Cabe destacar que de esta competencia participaron equipos de diez filiales de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Los resultados de la zona 1 fueron los siguientes: Formosa (1) vs Resistencia (0), Resistencia (5) vs San Martín (1) y Formosa (0) vs Resistencia (0). Por otra parte, en la zona 2 se dieron estos marcadores: Corrientes (1) vs Villa Ángela (1), Corrientes (8) vs Diamante (2), y Villa Ángela (10 ) vs Diamante (1) . Finalmente, la zona 3 mostró distintos tanteos: Charata (4) vs Puerto Tirol (0), Posadas (5) vs Quitilipi (1), Charata (3) vs Quitilipi ( 1 ) y Posadas (4 ) vs Puerto Tirol ( 0). La primera semifinal tuvo como protagonistas a la filial de Posadas que venció por uno a cero a la filial de Villa Angela, mientras que la segunda semifinal entre la filial Formosa y la del Sindicato de Empleados de Comercio de Charata (SIECOCHA) culminó empatada sin tantos, resultando ganadora la alineación formoseña desde el punto del penal por doce a once. Por último, la final disputada entre Posadas y Formosa tuvo como merecidos campeones a los jugadores misioneros, secundados dignamente por los anfitriones.

El plantel formoseño dirigido por Víctor Medina, estuvo integrado por: Oscar Aguego, Fernando Alarcón, William Argañaraz, Andrés Barreto, Horacio Benítez, Edgar Bordón, Hugo Caballero, Pablo Cáceres, Alejandro Cristanchi, Franco Leliur, Marcelo Leliur, Guillermo Lezcano, Gerardo Mateo, Rodrigo Mereles, Gonzalo Michatek, Luis Mongelos, Bruno Núñez, José Ojeda, Leandro Orellano, Miguel Ortellado, Norberto Páez, Luis Pavón y Javier Ruiz.