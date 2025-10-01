Vera destacó que “Formosa se consolida como bastión y faro del campo nacional y popular”

Cuestionó la política económica nacional y sostuvo que “el Gobierno de Javier Milei ha fracasado”

El diputado provincial justicialista Rodrigo Vera destacó los “contundentes resultados obtenidos por el Modelo Formoseño” en las elecciones de junio y octubre de este año, y, en ese sentido, reivindicó el compromiso democrático del pueblo de la provincia, “que volvió a respaldar de manera masiva la conducción del gobernador Gildo Insfrán y al Frente de la Victoria (FdV)”.

“Este año, el pueblo formoseño fue convocado dos veces a las urnas y los resultados fueron históricos. En junio tuvimos la mejor elección de medio término para cargos provinciales, con la elección de convencionales constituyentes y diputados, en un contexto donde el gobernador Insfrán planteó la necesidad de consolidar el Modelo Formoseño e incorporar derechos y conquistas en nuestra Constitución”, recordó Vera en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, remarcó que “el resultado de la voluntad popular fue muy contundente e histórico, y nuevamente ahora, en octubre, se logró una victoria muy importante en toda la provincia, incluso en localidades que suelen ser más difíciles, como la ciudad de Formosa y Las Lomitas, donde el candidato era libertario. En todos los pueblos y comunidades triunfó el Modelo Formoseño”, resaltó.

El legislador sostuvo que el voto popular “demuestra la madurez política y el compromiso democrático del pueblo formoseño”, y valoró la alta participación electoral, “signo de una ciudadanía que tiene plena conciencia de su historia y de la transformación que vivió la provincia bajo este modelo”.

Críticas al Gobierno nacional

Vera también analizó el panorama político nacional tras los comicios, y sostuvo que en otras provincias “algunos decidieron darle más tiempo al Gobierno del presidente Javier Milei, que claramente ha fracasado”.

“La situación económica sigue siendo igual o peor: hay recesión, caída del consumo, de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos provinciales. El Gobierno nacional le roba ilegalmente dinero a las jurisdicciones y las familias no pueden llegar a fin de mes”, afirmó.

En ese contexto, el diputado del PJ advirtió que las reformas que Milei prepara para enviar para ser tratadas en el Congreso “van a profundizar el daño que se está generando en el país”, especialmente en materia laboral, previsional y tributaria.

“Cada vez que presentan este tipo de reformas, las disfrazan de libertad y crecimiento, pero en la letra chica se esconden pérdidas de derechos. Plantean una supuesta libertad de negociación que en realidad es una imposición de la parte más fuerte —la patronal— sobre la más débil, el trabajador. Así, terminan deteriorando los salarios y las condiciones laborales”, subrayó.

“El pueblo formoseño vota con soberanía y conciencia”

Consultado sobre el respaldo que aún conserva Milei en otras regiones, Vera explicó que “eso no se aplica a Formosa, porque las provincias donde ganó La Libertad Avanza son las del centro del país, beneficiadas históricamente por políticas centralistas que nada tienen que ver con las necesidades del norte argentino”.

“En Formosa, la gente no eligió un Gobierno de políticas crueles, de ajuste, de violencia contra los trabajadores y jubilados. Aquí el pueblo vota con soberanía y con plena libertad. No podemos permitir que desde afuera o incluso desde la oposición local se ponga en duda la inteligencia del formoseño al momento de elegir”, enfatizó.

Para el legislador del Justicialismo, los resultados de las elecciones del domingo consolidan a la provincia como “un bastión del campo nacional y popular”.

“Formosa vuelve a ser faro y vamos a seguir manteniendo esa luz de esperanza de que una Argentina mejor es posible. Desde aquí, con los logros del Modelo Formoseño, aportamos a la reconstrucción del país”, robusteció.

En esa línea, valoró el rol del gobernador Insfrán, a quien definió como “una figura clave en el movimiento nacional justicialista”.

“No hay que olvidar que Insfrán es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, el órgano más importante de nuestro movimiento. Cada vez que fue necesario reconstruir el espacio nacional y popular, su rol fue fundamental. Y lo volverá a ser, pensando no solo en el partido, sino en el pueblo argentino”, sostuvo.

Finalmente, Vera reafirmó que el desafío del Peronismo es “presentar dentro de dos años una alternativa que devuelva la esperanza y el orgullo al pueblo argentino”.

“Desde Formosa, con los resultados electorales de este año y el trabajo transformador que se viene realizando, vamos a dar ese ejemplo. Sentirnos orgullosos de ser protagonistas de la reconstrucción de nuestra Patria es el compromiso que asumimos como parte del Modelo Formoseño”, concluyó.



