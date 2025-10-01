El centro de salud “María Luisa Espinoza” dio talleres sobre salud bucodental en el CDI “Sagrada Esperanza”

Tuvieron lugar durante esta semana con la participación de las niñas y los niños junto a sus padres y tutores.

Con el propósito de promover el cuidado de la salud bucodental entre los más pequeños, durante esta semana, el centro de salud “María Luisa Espinoza” llevó a cabo dos encuentros sobre salud bucal en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Sagrada Esperanza” del barrio Juan Domingo Perón.

La primera actividad tuvo lugar el martes 29 de octubre, donde profesionales del Servicio de Odontología del citado efector sanitario compartieron sus saberes con los niños y las niñas que asisten al CDI.

A lo largo de la jornada, dieron a los chicos una serie de pautas para mantener una sonrisa saludable, tales como “la importancia del cepillado y la alimentación adecuada y la necesidad de realizar visitas regulares al odontólogo desde una temprana edad”, comentó la odontóloga Norma Valenzuela, referente del área.

Para impulsar la interacción con los presentes, se distribuyeron folletos con información pertinente a los cuidados de la salud bucal y dibujos alusivos para que los pequeños pudieran colorear.

Por otro lado, el jueves 30 de octubre se llevó a cabo un segundo encuentro al que se sumaron los padres y tutores de los niños. “Se reiteraron los temas tratados anteriormente y se habló, además, de los hábitos que perjudican a la salud bucal, como el consumo de alimentos ricos en azúcar, la falta de cepillado y de higiene bucal, entre otros”, señaló la directora del centro de salud, la doctora Ana Bucchi.

“Se mostró cómo debe hacerse el cepillado, es decir, paso a paso las técnicas para un cepillado dental correcto, para lo cual se utilizaron macromodelos elaborados especialmente”, agregó.

Cabe destacarse que el trabajo efectuado durante esta semana en el CDI por parte de los profesionales de odontología forman parte del compromiso continuo del Gobierno de la provincia de Formosa para promover la buena salud en la comunidad, en este caso, fortaleciendo la educación para la salud bucodental desde la infancia.

“No solo se brindó educación para la salud bucal a las niñas y los niños, sino que también se instó a la participación activa de los padres y cuidadores, fomentando la concientización sobre la importancia de este tema”, resaltó Bucchi.

A su vez, en nombre de todo el equipo del centro de salud “María Luisa Espinoza”, la funcionaria agradeció a las autoridades del CDI por el apoyo, para contribuir a la formación de hábitos saludables que perduren a lo largo del tiempo. Y a los padres, madres e hijos, que acompañaron los encuentros con gran interés.



