Una reunión de coordinación por la Tecnicatura Universitaria en Programación se realizó en el IPP

Se contó con las autoridades académicas de la UTN Regional Resistencia y de la Extensión Áulica de la ciudad capital.

En el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” se desarrolló este miércoles 8 una jornada técnica de coordinación de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP), oferta académica de la Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Resistencia que se dicta en las instalaciones del IPP de Formosa.

Por ese motivo, llegó a la ciudad capital el equipo de la UTN Regional Resistencia, integrado por el secretario académico, el doctor Walter Morales; y la coordinadora de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Programación, la ingeniera Claudia Laclau.

También participaron de la reunión la responsable de la Unidad Ejecutora de la Extensión Áulica de la UTN Regional Resistencia en la ciudad capital, la licenciada Patricia Pastor, y el rector del IPP, el profesor Sergio Torres, en carácter de anfitrión.

Durante la jornada se realizó una reunión informativa a estudiantes sobre la cursada del último cuatrimestre de la carrera, las materias que se cursan y requisitos para la presentación del trabajo final para la primera cohorte, que se inició en 2023.

Luego, se continuó trabajando con el equipo docente de la TUP y la coordinadora de carrera, a fin realizar un monitoreo del avance del dictado de clases, situación de estudiantes, trabajos en laboratorio informático, entre otras cuestiones del segundo cuatrimestre del 2025.

Monitoreo de la cursada

La licenciada Pastor dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó esta reunión, indicando que este tipo de encuentros “tienen periodicidad”, ya que generalmente “son dos o tres reuniones por cuatrimestre para hacer el seguimiento y monitoreo de la cursada”.

También recordó que en la Extensión Áulica de la UTN, que está en las instalaciones del IPP, se ofrecen dos carreras: la Licenciatura en Procesamiento de Bioimágenes y la Tecnicatura Universitaria en Programación.

“Así que estamos contentos de recibir a las autoridades de la UTN, que hacen un trabajo académico impecable con estas dos carreras”, por lo que subrayó que “desde Formosa estamos muy conformes porque ambas significan excelentes oportunidades para nuestros jóvenes y también para aquellos ya graduados de técnicos radiólogos”.

Morales

Por su parte, el secretario académico de UTN Regional Resistencia, Morales, ahondó que con los docentes “charlamos para evaluar el desempeño de este año que está cerca de finalizar para proyectar y programar el 2026 con la mencionada carrera, además de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes, ciclo que está terminando también”.

Al igual que Pastor, se mostró muy conforme con la marcha de las actividades académicas, esto es, “con el desarrollo de estas cohortes de esta Extensión Áulica”, que tiene a un grupo de estudiantes que “es realmente muy entusiasta”, y que “participa de todas las actividades que les son solicitadas como a los eventos que son invitados”.

De igual manera, valoró que tiene “un nivel excelente”, lo mismo que “los docentes que conforman el staff que están dedicados a formar a nuevos profesionales, siendo este el primer grupo de esta carrera para luego abrir nuevas cohortes”.

En ese sentido, adelantó que la Tecnicatura Universitaria en Programación “va a continuar con una cohorte nueva para el 2026, que con el nuevo diseño curricular su duración será de dos años”.

Asimismo, Laclau, coordinadora de la TUP, indicó que “estamos trabajando sobre los trabajos finales integradores, instancia en la que los estudiantes salen a mostrarse y comunicarse con la comunidad, así que tenemos muchas expectativas”.

Y precisó: “Tenemos 150 estudiantes de Formosa que están en la Extensión de la UTN Regional Resistencia”, de modo que “para nosotros es un orgullo y una alegría que formemos parte de esta comunidad”.



