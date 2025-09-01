Laguna Yema celebró su centenario con un acto oficial y desfile de gran concurrencia

La fiesta continúa el viernes 10 y sábado 11 con un mega festival en el predio oficial del Escenario Municipal de Laguna Yema.

Este miércoles 8 de octubre la localidad de Laguna Yema celebró un siglo de vida desde su fundación y por este motivo, en el pueblo se realizó un acto central con desfile cívico, cultural y tradicional.

La celebración contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, quien asistió para acompañar y compartir con la comunidad en este día tan importante para ellos.

Al respecto, el intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, expresó que “fue un día hermoso con un clima de alegría, compartiendo con el Vicegobernador que nos trajo el mensaje del gobernador Gildo Insfrán”.

Respecto a la presencia de Solís, detalló que “estuvimos conversando sobre esta política de desarrollo que tenemos y de ir planificando para el futuro, porque nunca nos quedamos con el presente, siempre vamos avanzando”.

Y resaltó que “todo lo que hacemos es para mejorar a nivel cultural, en obras y también en la parte social”.

Asimismo, anticipó que “la fiesta continúa este viernes 10 y sábado 11 con la fiesta mayor, donde estarán artistas locales y grupos de danza” y valoró “la gran concurrencia y una adhesión de una magnitud de la gente al desfile”, nombrando que “hubo instituciones provinciales, locales, casas comerciales, empresarios, productores, comunidades originarias con sus banderas y artesanías”.

Al concluir, se refirió a los comicios del 26 de octubre y subrayó que “tenemos la convicción de que nuestro pueblo va a acompañar, pero sin ninguna duda, a este Modelo Formoseño, a este modelo de provincia y modelo político que acompañamos desde el municipio”.







