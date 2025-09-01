El Gobernador les agradeció a los vialeros en su día “por su presencia permanente en los momentos de emergencia que vivió la provincia”





El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue el orador principal en el acto conmemorativo por el Día del Trabajador Vial y del Camino que se realizó este lunes 6 de octubre, por la mañana, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Al tomar la palabra, expresó su “placer y orgullo” porque “quienes tuvimos la oportunidad de nacer en el interior siempre convivimos con esta institución de una u otra manera”, por ello, aseguró, “los respetamos muchísimo y valoramos el gran trabajo que despliegan a lo largo y ancho del territorio provincial”.

En este marco, el mandatario lamentó que, en la actualidad, “es un momento muy difícil para las provincias” ya que, “lastimosamente, tenemos un Gobierno nacional que es unitario, solamente piensa en la capital federal y mira hacia afuera desamparando a nuestro país”.

“Es lo que el pueblo eligió y también tiene la responsabilidad de volver a poner las cosas en su lugar, siempre dentro del marco del orden constitucional”, sostuvo.

Asimismo, Insfrán honró la memoria de “mi querido amigo, ex secretario general, Alberto Sebriano” y, en nombre de él, saludó a todos los presentes y “a las nuevas generaciones quiero decirles que él hizo mucho por el empleado vial”.

“Anduvo mucho porque cuando le tocó a él, el movimiento obrero organizado en el país tenía mucho peso y el era parte de esa estructura; viajaba a Buenos Aires y conseguía las cosas”, recordó.

Por otra parte, el Gobernador destacó la presencia de legisladores nacionales y les pidió que “hagan lo posible” para que las provincias recuperen “lo que legítimamente nos corresponde” como el impuesto al combustible liquido.

“Yo sé que tienen ustedes un glosario bastante prolongado, pero lastimosamente pusieron en el último lugar, yo entiendo, también fui legislador y a veces en esa negociación hacen que por razones X se pongan en lugares”, manifestó.

Y lamentó que el tema esté en el orden 35 en el listado de prioridades porque “parece que para algunos legisladores no es prioridad”, pero, aseveró que “confío en el trabajo silencioso pero con buenos resultados que realizaron en todo este tiempo”.

“Eso va a ser de gran ayuda porque hasta hoy todos los trabajos que se realizan lo estamos haciendo con mucho esfuerzo con fondos de la provincia”, resaltó.

Sobre el final, Insfrán agradeció a todos los trabajadores viales “por su presencia permanente en los momentos de emergencia que vivió la provincia” y porque “lo hicieron con total eficacia y dedicación”.



