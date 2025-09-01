Detuvieron a un sujeto que amenazó de muerte a su pareja en el Fray Salvador Gurrieri

• Personal de la Oficina de Género brindó contención a la víctima

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena aprehendieron a un hombre y secuestraron un cuchillo, en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad.

El martes último, alrededor de las 21:30 horas, los uniformados fueron alertados por la Línea de Emergencias gratuitas ECO 911 sobre un hecho de violencia.

De inmediato acudieron al lugar y una mujer denunció que minutos antes su pareja llegó en aparente estado de ebriedad, la insultó, amenazó de muerte con un arma blanca y se retiró del lugar.

Como ocurre en este tipo de casos, el personal de la Oficina de Género realizó las actuaciones procesales y brindó contención a la víctima.

Luego los policías detuvieron al sujeto, de 49 años, en inmediaciones al lugar y secuestraron el cuchillo.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.