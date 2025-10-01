Una adolescente fue retenida tras lesionar a su ex pareja

• La víctima estaba con su pequeña de cinco meses, quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad

Efectivos del Destacamento Agente Máximo Paredes allanaron una vivienda en el barrio Evita II, retuvieron a un joven de 17 años y a su actual pareja de 27 años, involucrados en una causa judicial por el delito de “Lesiones en Poblado y en Banda”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Días atrás, un hombre de 48 años denunció que circulaba caminando junto a su hija de cinco meses de vida, cuando fue interceptado por su ex pareja y otros dos sujetos, quienes lo agredieron y lesionaron, en el barrio El Porteño, de esa localidad.

Por el caso, se inició la causa judicial y de inmediato los policías se abocaron a las tareas investigativas.

Todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, quien otorgó una orden de allanamiento.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 15:00 horas del miércoles último, en una vivienda ubicada en la manzana “C” del barrio Evita II.

Como resultado de la requisa, retuvieron a la joven y a su actual pareja, sindicado como responsables del hecho.

Detenido y retenida fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde la menor fue entregada a su progenitora en carácter de guarda tutelar.

La investigación continúa para retener al tercer implicado en la causa, quien ya se encuentra identificado, y todo quedó a disposición de la Justicia.











