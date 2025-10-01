Ultimas Noticias

Una adolescente fue retenida tras lesionar a su ex pareja

La víctima estaba con su pequeña  de cinco meses, quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad


Efectivos del Destacamento Agente Máximo Paredes allanaron una vivienda en el barrio Evita II, retuvieron a un joven de 17 años y a su actual pareja de 27 años, involucrados en una causa judicial por el delito de “Lesiones en Poblado y en Banda”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Días atrás, un hombre de 48 años denunció que circulaba caminando junto a su hija de cinco meses de vida, cuando fue interceptado por su ex pareja y otros dos sujetos, quienes lo agredieron y lesionaron, en el barrio El Porteño, de esa localidad. 

Por el caso, se inició la causa judicial  y de inmediato los policías se abocaron a las tareas investigativas.   

Todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, quien otorgó una orden de allanamiento. 

El mandato judicial se concretó alrededor de las 15:00 horas  del miércoles último, en una vivienda ubicada en la manzana “C” del barrio Evita II. 

Como resultado de la requisa, retuvieron a la joven y  a su actual pareja, sindicado como responsables del hecho. 

Detenido y retenida fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde la menor fue entregada a su progenitora en carácter de guarda tutelar. 

La investigación continúa para retener al tercer implicado en la causa, quien ya se encuentra identificado, y todo quedó a disposición de la Justicia. 