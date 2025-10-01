Sustrajo una camioneta y de inmediato fue detenido

• El amplio despliegue policial y rápido accionar fue vital para esclarecer el hecho

Efectivos de la Delegación Unidad Regional Uno-Lote 111, detuvieron en el barrio Fray Salvador Gurrieri, a un sujeto de 38 años que sustrajo una camioneta el cual se hallaba con la llave de encendido colocado y en marcha, en el barrio San Pedro de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:10 horas de este jueves, cuando un hombre dejó su Toyota Hilux con la llave de encendido colocado y en marcha, sobre la avenida Néstor Kirchner y calle Güemes, e ingresó a un local comercial.

Al pasar unos minutos, observó que un malviviente se apoderó del rodado y se dio a la fuga.

De inmediato se comunicó a la línea de emergencias ECO 911 e informó la situación, mientras que lo seguía en otro rodado.

Tras lo acontecido, se inició un amplio despliegue policial por las avenidas y calles principales, donde móviles y motocicletas de la institución realizaron recorridas preventivas.

Durante ese trabajo, los uniformados divisaron una camioneta con idénticas características a la sustraída, en el ingreso al barrio Fray Salvador Gurrieri.

Allí detuvieron la marcha del vehículo e identificaron a su conductor, quien no pudo justificar la procedencia y se estableció que se trataba del bien buscado.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Detenido y secuestros fueron trasladados hasta la Comisaría Seccional Novena, donde el sujeto fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.







