Elecciones 2025: Iniciaron los comicios en Formosa





A las 8 horas de este domingo 26 de octubre, iniciaron las elecciones legislativas en todo el territorio provincial. Cabe recordar que Formosa solo elige diputados nacionales, debido a que renueva dos bancas.

En esta oportunidad, el método de votación es a través de la Boleta Única Papel (BUP), la cual es implementada por primera vez.

En total, a lo largo y ancho de todo el territorio provincial, se distribuyeron 1512 urnas con 1512 bolsines en 265 instituciones.

Un total de 491.558 electores se encuentran en el padrón para sufragar (www.padron.gob.ar).

A nivel país, se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado de la Nación.

Las diversas dependencias del Registro Civil de toda la provincia abrirán de 8 a 18 horas este domingo con el fin de que, aquellas personas que lo requieran, puedan retirar sus DNI y concurrir a votar durante la jornada de elecciones nacionales de medio término.

La transmisión puede seguirse en:

Youtube: https://www.youtube.com/live/EnFKq5b9_q0?si=1yC-5UjTMz42pmbE

Facebook: https://www.facebook.com/share/v/17SZdxbuY4/



