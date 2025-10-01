Solís valoró al Torneo de la Amistad: “Es un encuentro positivo, de alegría y fraternidad”

El doctor Eber Solís destacó que “con enorme alegría y orgullo”, este fin de semana se desarrolló la cuarta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino, “esta gran fiesta del deporte, la amistad y la integración formoseña”.

Durante tres días, la ciudad de Clorinda fue escenario de un encuentro inolvidable, donde con más de 140 organizaciones deportivas de toda la provincia “compartimos la pasión, compañerismo y el espíritu del Modelo Formoseño, que conduce nuestro compañero presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa Gildo Insfrán”, subrayó.

La gran final, disputada en el Club Juventud, “nos regaló un emocionante partido” entre el Club San Martín de Formosa y el Club Andrómeda de Clorinda, coronando como campeonas a “Las Franjeadas”.

En ese sentido, puso de resalto que “cada localidad dejó su huella en esta Copa, que refleja nuestra identidad, nuestra pluralidad cultural, el trabajo compartido y el profundo sentido de pertenencia del pueblo formoseño”, agradeciendo “a todas las competidoras, los organizadores y los colaboradores” que hicieron posible este encuentro deportivo y cultural.

“Estamos muy contentos”, indicó a modo de balance al dialogar con AGENFOR, elogiando además la organización del PJ, que “siempre marca la diferencia”, ya que esta “es una actividad militante que cada compañero y compañera la hace con mucho cariño, amor y compromiso”.

También, ponderó a “las más de 2000 jugadoras de toda la provincia, de toda las etnias y las comunidades que, con seis idiomas, se han encontrado en Clorinda y ha sido una fiesta del pueblo formoseño”.

“Las mujeres ya hicieron carne propia a este torneo, ya es suyo, y vamos a seguir colaborando para que así sea”, reafirmó.

Asimismo, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, remarcó que “nosotros trabajamos siempre como militantes, recorriendo la provincia y estando en cada lugar, porque ese es el pedido del compañero presidente del Partido, el doctor Insfrán”.

“A todos los que formamos parte de su equipo político nos pide que militemos, que trabajemos, que nos preocupemos y nos ocupemos de los problemas de la gente”, enfatizó, de manera que “acompañamos este encuentro positivo, de alegría y fraternidad, en un momento tan difícil que está atravesando nuestro país por muchos motivos”.











