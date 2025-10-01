La recomposición de calles encabezó la agenda comunal en el arranque de semana
Una buena franja del ejido urbano se benefició en el inicio de semana con trabajos comunales, enfocados prioritariamente en la restauración y mantenimiento de calles de tierra, complementados siempre con la puesta a punto del drenaje pluvial en barrios con desagües a cielo abierto.
Personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, con la colaboración de cooperativas de trabajo, se apostó en las calles del B° Divino Niño para la ejecución del desbarre, perfilado y compactación de la calle Nicolás Avellaneda, entre Av. Italia y Av. Gendarmería Nacional. En el lugar también accionaron con la limpieza de cruces de calle y cuenteo manual sobre Winter, entre proyectada de Juan L. Díaz y Nicolás Avellaneda.
Por su lado, en el B° PROCREAR se concretaron trabajos de perfilado y compactación sobre Av. Italia, entre Nicolás Avellaneda y Av. Gendarmería Nacional, mientras que en el Lote 148 se llevó a cabo la limpieza de traza, perfilado y cuneteo lateral en el acceso principal, trabajos previos al enripiado programado en el lugar. Asimismo, en el B° 25 de Mayo se hizo lo propio con la limpieza del canal central sobre Av. Los Pioneros y en los alrededores de la penitenciaría ubicada en el sector.
Por último, un importante operativo para el mantenimiento y limpieza de canales se llevó a cabo en barrios de la zona norte, con cuneteo mecánico en los barrios Urbanización San Isidro, 7 de Mayo, República Argentina y San Agustín, y en los barrios Eva Perón y Las Orquídeas con cuneteo manual.