“Tuvimos una espectacular cuarta edición del Torneo de la Amistad”, destacó Romay

“Fue un torneo espectacular con mucha confraternidad y muy buenos partidos”, subrayó Mario Romay al hacer un balance del cuarto Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” de fútbol femenino, que con más de 140 organizaciones deportivas de todo el territorio provincial se realizó desde el pasado viernes 10 hasta el domingo 12 en la ciudad de Clorinda.

Al dialogar con AGENFOR, felicitó primeramente a las campeonas del Club San Martín de Formosa Capital, a las segundas de Andrómeda de Clorinda, quienes “hicieron un partidazo” en la final disputada este domingo en el Club Juventud, así como “a los clorindenses que llenaron las tribunas de esta cancha como hace mucho tiempo no sucedía”.

Del mismo modo, “a toda la militancia del Partido Justicialista de Formosa, la prensa, la Policía, los intendentes con todos sus equipos de trabajo, la gente de Desarrollo Humano y a todos los que pusieron su grano de arena para cubrir los roles y así poder tener una espectacular cuarta edición del Torneo de la Amistad”.

“A medida que van pasando las ediciones, la vara va quedando más alta y eso habla bien de todos, de la parte deportiva, la política, de los compañeros que están predispuestos para el sí y eso hace que este evento esté cada vez mejor”, elogió.

Por su parte, el intendente de Clorinda, Ariel Caniza, localidad que albergó a esta cuarta edición, contó a esta Agencia que una vez finalizada la premiación felicitó a los equipos de militantes porque “pudimos congeniar, unificar y trabajar todos juntos para que esto sea un éxito”, como además a las delegaciones de jugadoras de la provincia.

Expresó su felicidad por el éxito de este gran evento de fútbol femenino, que durante los tres días que duró, “las tribunas de todas las canchas donde se disputaron los partidos estuvieron llenas”.

Para finalizar, hizo notar que en las próximas elecciones del 26 de octubre “se define qué tipo de Argentina queremos”. “Formosa ha demostrado en este tiempo que quiere una sociedad unida y feliz, donde pueda proyectar su vida, y con este Gobierno nacional no lo tenemos”, contrastó.



