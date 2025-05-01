Situación del poder adquisitivo real del Salario Público en Formosa

Desde la Consultora POLITIKÉ explicaron que si se observa la brusca devaluación impulsada por el actual gobierno nacional llevada a cabo en diciembre de 2023, se puede apreciar que la medida llevó a una pérdida real del salario mayor el 20% en los ingresos públicos de toda la Argentina. A pesar de que el incremento salarial en la provincia de Formosa en 2024 (110%) fue superior a la inflación anual del NEA (103,9%), no se pudo recuperar lo perdido en diciembre de 2023. Sin embargo, si se observa el incremento salarial del 55% otorgado por el Gobierno de la Provincia de Formosa durante 2025, se puede apreciar que el mismo es muy superior al 28% de inflación proyectada para 2025, lo que demuestra que se recuperó lo perdido y los salarios públicos de Formosa logran mantener el poder adquisitivo previo a la asunción del actual gobierno nacional y su decisión de devaluar en más del 118% el valor del peso licuando los salarios.

Valores proyectados a Octubre Formosa Argentina

Salario Mínimo Vital y Móvil $ 880.000 $322.000

(agosto – Resoluc. 5/2025)

Incremento acumulado empleados públicos 55% 14,8%

(proyectado a noviembre)

Jubilaciones mínimas $ 721.600 $396.266,36

(octubre 2025)

Salario mínimo docente $911.800

(Con todos los complementos) $663.920

(promedio)

Fuente: Elaboración propia en base al anuncio del Gobierno de la Provincia de Formosa, Boletín Oficial de la Nación y UPCN.

Valores proyectados a Octubre Formosa

Incremento salarial 2025 55%

Inflación proyectada 2025 28%

Variación real 2025 +21%

Fuente: Elaboración propia en base al anuncio del Gobierno de la Provincia de Formosa, Boletín Oficial de la Nación y UPCN.

Pobreza

Por otra parte, observando el índice de pobreza (Personas) en la Argentina se pudo ver que en el primer semestre del 2025 fue del 31,3%, además si se analiza índice de pobreza en (Hogares) en el mismo periodo se puede visualizar que en el primer semestre del 2025 fue de 24,1%. Mientras que, el aglomerado Formosa registró una pobreza (Personas) 28,3% y la pobreza (Hogares) fue de 24%. Por otra parte, si analizamos la reducción de la pobreza al comparar con el mismo periodo del año pasado, es decir el primer semestre del 2024 con el del 2025, se puede ver que en Formosa la reducción de la pobreza (personas) fue del 39,3% siendo el aglomerado que más redujo la pobreza en el país. Además, si comparamos el segundo semestre del 2024 y el primer semestre del 2025 la reducción de la pobreza (personas) en Formosa fue del 17,9%, siendo también en esta comparación la de mayor reducción en el país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.