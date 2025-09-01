Este sábado se realizará el Segundo Encuentro Académico del IPP





En homenaje al doctor Alberto Marcelo Zorrilla, exministro de Cultura y Educación de Formosa, este sábado 4 se realizará el segundo Encuentro Académico del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP).

Iniciará a las 8.30 horas en el Salón Auditorio del lugar y es una actividad abierta a todo público a modo de homenaje al doctor Zorrilla “por todo el legado que ha dejado en la provincia y no solamente en educación”.

Así lo destacó la psicopedagoga Johana Pibermus, coordinadora coordinadora del Área de Desarrollo Profesional del IPP, quien recordó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “en el primer encuentro del año pasado la experiencia fue muy positiva”.

Además, señaló que en esta oportunidad “tendremos muchas novedades ya que se contará con la exposición de distintas áreas del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), como así también de las variadas actividades que se llevan a cabo en el Instituto”.

Del mismo modo, participarán profesionales del Instituto Politécnico Formosa (IPF) y del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), amplió.

“Las ponencias que se presentarán serán variadas y con temáticas sumamente atrapantes”, sostuvo.

Finalmente, explicó que “en esta actividad se podrán evidenciar contenidos sumamente ricos”.

Subrayó que “se hará un compendio de todos los ensayos, para que sirvan como valor teórico y, a su vez, para que las distintas experiencias sean utilizadas como insumos para implementarlas en otras prácticas”, cerró.



