La Policía homenajeó a los héroes de su institución por la defensa del RIM 29 en el 75’

En la mañana de este viernes 3 de octubre, la Policía de la provincia de Formosa, realizó un acto de entrega de testimonios de reconocimiento a los héroes policiales por la defensa del Regimiento de Infantería de Monte (RIM) N°29, el 5 de octubre de 1975, en la Plaza de las Armas de la Jefatura de dicha institución.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, quien encabezó esta ceremonia, dijo que la cartera policial materializa la “histórica decisión de los formoseños y de las formoseñas, que en todo momento el Gobernador expresa, de honrar y cuidar la memoria de los héroes formoseños”.

“En una fecha que solamente los formoseños y las formoseñas podemos comprenderla, y que hemos sido quienes la hemos defendido a lo largo de los años para que no caiga en olvidos, como han caído otras fechas. El 5 de octubre representa un parteaguas en la vida de cada uno de los formoseños”, aseveró.

Y añadió que, esa jornada del 75’, “la vida de los formoseños y de las formoseñas cambió para siempre”, porque la Formosa que “vivíamos en ese momento dejó de ser para pasar a ser otra Formosa”.

“Esa fecha queda grabada a fuego en la memoria de un pueblo, en la memoria colectiva, y se va transmitiendo generación a generación. Por eso es una fecha que solamente la podemos entender los formoseños, y no comprendemos aquellos que intentan usufructuar o sacar alguna ventaja de ella, porque solamente en Formosa adquiere la dimensión verdadera que tiene”, opinó.

En ese marco, el funcionario instó a “recordar siempre a quienes han caído en aquel momento”, es por eso que, cada 5 de octubre, “a nosotros nos toca la responsabilidad de volver a pasar por el corazón aquellas vivencias que tuvimos en aquella fecha”.

“Por eso es bueno recordarlos para que siempre continuemos trabajando para que Formosa sea cada vez una provincia más unida, que trabaje con organización y en solidaridad”, cerró.

Hito formoseño

Por su parte, el jefe del RIM 29, coronel Gustavo Insaurralde, celebró la invitación a la ceremonia que homenajeó y brindó su respeto a los veteranos del 5 de octubre que, al terminar su servicio militar en el Ejército, se incorporaron a la Policía de la provincia y, al día de hoy, “ya son retirados”.

“Entonces, la Policía los reconoce por su participación, por su dedicación y por su valor en defender no sólo el Regimiento, sino la tierra formoseña”, destacó.

En cuanto al Copamiento, el Coronel consideró que fue un hecho “que marcó a la sociedad formoseña”, es decir, “una página trágica en nuestra histórica donde se derramó sangre de hermanos y cambió la historia de Formosa”.

“Eso es, para mí, el 5 de octubre: un hecho y un hito en la provincia”, ratificó.

Asimismo, Insaulrralde anticipó que están preparando la formación militar que el Ejército realiza a los caídos en cumplimiento del deber militar para un nuevo aniversario del 5 de octubre.

Además, el sábado 4, desde las 19 horas, en la Iglesia Inmaculada Concepción del barrio Militar, concretarán una ceremonia religiosa porque “la hermana del subteniente Massaferro, muerto en combate, solicitó dejar sus cenizas en custodia de la capilla”.

“Después de eso, vamos a realizar una vigilia que va a concentrarse en la plazoleta Héroes Formoseños, vamos a ir en marchas de antorchas hacia el Cenotafio del Regimiento y ahí vamos a recibir el 5 de octubre con los familiares de los caídos y los veteranos de esa gesta”, añadió.

Homenajeados

A su turno, Gabriel Orué, veterano del 5 de octubre y retirado de la Policía de Formosa, recordó esa fecha como “un momento tan triste como nosotros” que “simplemente combatimos ese día para defender un pedazo de nuestra patria formoseña”.

Agradeció, de esta manera, “a la cúpula policial por habernos reconocido después de 50 años” e indicó que “somos muy pocos” los excombatientes de esa sentida jornada del 75’.

“El 5 de octubre marcó mucho mi vida, personalmente es muy triste, ese momento vivido no lo vamos a poder sacar de la cabeza hasta nuestra hora de la muerte”, reconoció.



