Hasta el sábado 27 estará en Formosa la muestra “Patria” de Pallarols

Este martes 14 de octubre, desde las 9 horas, en la Casa de las Artesanías, quedó habilitada la muestra “Patria” de Carlos Daniel Pallarols, quien fue el encargado de dar apertura a esta propuesta que está recorriendo el país y estará en Formosa hasta el próximo sábado 27 de este mes.

La inauguración de esta propuesta coordinada desde el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Turismo, contó con la presencia de los titulares de ambas carteras, Julio Araoz y Silvia Segovia, respectivamente; como así también funcionarios de rangos menores que acompañaron esta convocatoria.

Al respecto, el Ministro de Educación, explicó que la iniciativa surgió, también, haciendo hincapié en “lo que nuestro Gobernador siempre insiste” que es el trabajo “interárea” y, puntualizó, en que la muestra pertenece a un “artista argentino que tiene una trayectoria ya muy reconocida en nuestro país”.

“Y fruto de esa creatividad y ese amor a la patria ha propuesto esta muestra que recorre el país”, indicó y añadió que llegó a la provincia “para poner a consideración de nuestra comunidad” pero, remarcó, el nombre de la propuesta que “no es casual, sino que habla de la Patria”.

“Justamente en este momento en el cual tenemos que levantar alta la bandera argentina y debemos recuperar la patria en el marco de la democracia. Por eso estamos aquí con mucha alegría, esperando que estas horas, en las cuales la muestra permanezca en Formosa, sea visitada por la mayor cantidad de formoseños y formoseñas posible”, sostuvo el funcionario.

Por último, aseveró que la entrada a la muestra es libre y gratuita.

Vale recordar que estará en exposición hasta el 27 de octubre, de lunes a sábado, en el horario de 8.30 a 12 y de 17.30 a 21; y el domingo de 17.30 a 21 horas.







