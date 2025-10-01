Simón Bolivar: Se dedicaba a robar ruedas de motos y terminó preso

• El sujeto está involucrado en seis causas judiciales

Policías de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno detuvieron a un sujeto, de 40 años, allanaron su vivienda del barrio Simón Bolívar y secuestraron prendas de vestir, herramientas utilizadas para cometer ilícitos, entre otros elementos de interés a la causa.

Durante varias semanas, los efectivos realizaban tareas investigativas en el marco de varias causas judiciales por la sustracción de ruedas de motocicletas, con la particularidad que el sujeto utilizaba el mismo modus operandi.

La participación de vecinos y la verificación de las cámaras de seguridad permitieron establecer la identidad del presunto autor.

En la continuidad con esa actividad, el lunes último a las 12:30 horas, los policías patrullaban la zona cuando atraparon al sujeto con varias herramientas utilizadas para cometer el ilícito.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal en seis causas judiciales por “Robo”, “Hurto” y “Estelionato” y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición del Juez de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, quien valoró las pruebas y otorgó una orden de allanamiento, para la vivienda ubicada en la manzana “2” del barrio Simón Bolívar, de esta ciudad.

El mandato judicial se concretó alrededor de las 17:00 horas de este martes y estuvo a cargo de los investigadores, sumado a la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido y Delegación Policía Científica, ambos dependientes de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco.

Durante la requisa domiciliada, se secuestró prendas de vestir, herramientas, entre otros objetos elementos de interés para la causa.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.



