Herradura: Se denunció una tentativa de secuestro de un joven y se descubrió que el caso nunca existió

• Las cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y nuevas declaraciones permitieron esclarecer el caso





Efectivos de la Comisaría Herradura esclarecieron un presunto caso de intento de secuestro de un adolescente de 12 años difundido en redes sociales, que en realidad nunca existió.

El episodio se había registrado el pasado jueves, cuando un vecino denunció que su hijo habría sido abordado por cuatro hombres que circulaban en una camioneta doble cabina con un tráiler y una lancha, de donde el menor de edad habría escapado al arrojarse a un riacho.

A raíz de la denuncia, la Policía inició una amplia investigación con intervención del Juzgado de Instrucción y del Juzgado de Menores Subrogante, que incluyó relevamientos técnicos, pericias y entrevistas, sin hallar evidencias que sostuvieran la versión. En la continuidad con las tareas investigativas, el personal de la brigada de la Comisaría Herradura localizó nuevas cámaras de seguridad pertenecientes a un kiosco ubicado sobre la avenida San Martín, en inmediaciones al puente El Salado.

Con la autorización del propietario, los efectivos constataron que el adolescente caminaba sólo por una calle lateral, para luego dirigirse hacia la avenida principal y regresar minutos después acompañado por dos mujeres, sin ningún indicio de persecución ni intervención de terceros.

La filmación coincidía con la fecha y hora del supuesto hecho, lo que llamó la atención de los investigadores.

Ante ello, el padre del adolescente fue citado nuevamente y amplió su declaración, manifestando que vio las grabaciones y que luego de confrontar a su hijo, reconoció haber inventado la historia.

El menor de edad explicó que lo hizo porque quería marcharse de su casa y no sabía cómo expresarlo, motivo por el cual ideó la versión del secuestro, lo que generó preocupación en su familia y alarmó a la comunidad.

El denunciante decidió presentarse nuevamente en la dependencia policial para desestimar su declaración inicial y poner en conocimiento la verdad de los hechos, con el fin de evitar la propagación de versiones falsas.

Asimismo, informó que su pareja se presentará ante la Fiscalía para realizar una ampliación similar, mientras el menor continuará con asistencia psicológica en la Oficina de Contención a las Víctimas.

De esta manera, la Policía de Formosa esclareció el caso y constató que nunca existió una tentativa de secuestro, lo que llevó tranquilidad a la ciudadanía y reafirmó su compromiso con la investigación responsable.



