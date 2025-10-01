Secuestraron una moto con adulteraciones en el barrio Antenor Gauna

El rodado tenía irregularidades en el cuadro y motor

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, secuestraron una motocicleta Honda Wave 110 con las numeraciones adulteradas y fue entregada de manera voluntaria por la propietaria de la vivienda, ubicada frente a la manzana 38 del barrio Antenor Gauna de esta ciudad.

El hecho tuvo lugar el jueves último a las 12:45 horas, cuando el personal policial fue hasta el lugar y dialogó con la dueña de casa, quien informó que su nieto, de 17 años, habría comprado la moto hace un mes sin recibir aún las documentaciones.

La mujer en todo momento se mostró dispuesta a colaborar y la verificación del rodado permitió determinar que los guarismos del cuadro y motor estaban suprimidos.

La motocicleta fue entregada voluntariamente y al verificar el dominio a través del Sistema Integrado de Seguridad, se estableció que correspondía a una Guerrero Tripp de 110 cilindradas.

En el lugar se realizaron las actuaciones, con la colaboración del personal de la Dirección de Policía Científica y se llevó la moto hasta la dependencia policial en carácter de secuestro.

Las diligencias judiciales continúan a fin de establecer el origen del rodado y la identidad del sujeto que lo comercializó.



