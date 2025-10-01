Día de la Lealtad: “Como hace 80 años, hoy nos pronunciamos en la defensa de nuestra dignidad y la unidad del pueblo argentino”

“Celebramos 80 años de ese 17 de octubre de 1945, del Día de la Lealtad, que es el nacimiento de nuestro maravilloso movimiento nacional justicialista”, destacó la presidenta alterna del Partido Justicialista Distrito Formosa, Ana María del Riccio, al dialogar con AGENFOR.

Cabe señalar que en la tarde de este viernes, a partir de las 17.30 horas, en el Estadio Cincuentenario de Formosa Capital, se evocará este acontecimiento por parte de militantes y dirigentes justicialistas.

Respecto de la significativa fecha, recordó que ese día, al hablar frente a la gran multitud que se congregó, “el general Juan Domingo Perón dijo que la unidad tiene que ser indestructible, y hoy más que nunca decimos que esa unidad la tenemos que defender ante injusticias y medidas de entrega del Gobierno nacional, no solo de la soberanía, sino desde lo cultural”.

Es así que, “como aquel entonces, hace 80 años, donde el pueblo se movilizó el 17 de octubre frente a un mundo de injusticia, hoy también nos pronunciamos en el mismo sentido, para la defensa de nuestra dignidad y de la unidad del pueblo argentino”.

Al trazar un paralelismo con la situación actual, subrayó que “el presidente del PJ Formosa, Gildo Insfrán, es quien encabeza la resistencia a este modelo libertario de ajuste y entrega, de Patria o colonia”.

Y marcó que el Gobernador “ha mantenido una coherencia política a lo largo de sus mandatos y ha tenido una actitud de defensa de la unidad del movimiento y también de la unidad nacional, la soberanía y la justicia social”.

En ese sentido, hizo notar “los legados de Perón y Evita”, mencionando a la Constitución de 1949, el Congreso Nacional de Filosofía y la Secretaría de Trabajo y Previsión, “a través de la cual Perón entregó un nuevo orden laboral para los trabajadores, esa gran conquista social frente a los privilegiados de la Patria”.

“Hoy tenemos la misma responsabilidad política y una conciencia de la Patria que tiene que estar presente este viernes, en el Estadio Cincuentenario, acompañando a nuestro Presidente del PJ, expresándonos desde nuestra militancia y poniendo el cuerpo, como siempre lo hizo el Peronismo”, finalizó.