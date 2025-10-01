Aprehendieron a un sujeto y llevó tranquilidad a los vecinos

Fue captado por las cámaras de seguridad en pleno acto delictivo

Integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco detuvieron a un joven de 23 años, tras la viralización de una secuencia fílmica en redes sociales en la que se lo ve sustraer bienes de valor.

Días atrás, vecinos del barrio República Argentina denunciaron al malviviente y aportaron las imágenes que comprometían al individuo.

Luego los investigadores lo detuvieron en el barrio El Palomar y los pobladores se mostraron agradecidos con el accionar policial.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia, se lo notificó de su situación procesal en una causa judicial por “Hurto” y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



