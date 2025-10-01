Secuestraron tres motocicletas y detuvieron a dos sujetos en diferentes intervenciones

• Dos de los rodados tenían las numeraciones de motor y chasis adulteradas, mientras que el otro fue sustraído.

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron una Honda Wave y una Yamaha YBR con documentaciones falsas y los números de motor y chasis adulterados; más una Corven Energy de 110 cilindradas con pedido de secuestro, en Clorinda y la ciudad capital.

La primera intervención se concretó cuando integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno realizaban patrullajes por calles internas del barrio San Francisco de Formosa.

Durante esa actividad, observaron una Honda Wave con el tambor de encendido violentado y rápidamente demoraron al conductor.

Luego el verificador técnico informó que la placa numérica del cuadro presenta anomalías y que fue ensamblada.

El segundo procedimiento se realizó cuando un hombre llegó a la planta verificadora y el personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial detectó que el dominio de una Yamaha YBR correspondía a otro rodado, con la cédula y título apócrifos.

Después el personal de la Comisaría Seccional Sexta realizó las diligencias procesales y puso el caso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete, que direccionó el procedimiento.

El rodado fue trasladado hasta la dependencia policial y el sujeto fue notificado de su situación procesal en un expediente judicial y continuó en libertad.

Por último, integrantes de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda realizaban averiguaciones por la sustracción de una Corven Energy de 110 cilindradas.

En medio de ese trabajo, observaron que un sujeto trasladaba el rodado en el barrio San Miguel, por lo que rápidamente lo detuvieron, verificaron las numeraciones del motor y chasis de la moto y establecieron que se trataba de la robada.

En todas las intervenciones, los rodados y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



