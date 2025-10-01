Recuperaron un electrodoméstico robado y detuvieron a tres personas

Tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima esclarecieron un caso “Hurto y amenazas” perpetrado en el barrio El Porvenir, recuperaron un lavarropas y detuvieron en dos allanamientos a dos hombres con causas pendientes ante la Justicia provincial y a una mujer.

El ilícito se concretó el lunes último y de inmediato se realizaron las investigaciones, con entrevista a vecinos y verificación de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

Todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete, quien valoró los datos aportados y ordenó los allanamientos para dos viviendas ubicadas en las manzanas “H” y “E1” del mismo barrio.

El mandato judicial se llevó a cabo alrededor de las 12:10 del martes y estuvo a cargo de los policías de la comisaría, con la colaboración del personal de las distintas dependencias policiales de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco y Destacamento Desplazamiento Rápido.

Durante las requisas domiciliarias detuvieron a los dos hombres, una mujer y secuestraron un lavarropas a paletas.

Los aprehendidos y el electrodoméstico secuestrado fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.





INGENIERO JUÁREZ

La Policía provincial recuperó dos motos sustraídas en Salta





• También se detuvo a un hombre por violencia de género





Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis recuperaron dos motocicletas con pedido de secuestro en la provincia de Salta: una Honda XR 150 y una Honda Twister 125 azul; sumado a la detención de un hombre por un hecho de amenazas en contexto de violencia de género.

El primer procedimiento tuvo lugar el martes último, cuando los policías recorrían las calles del barrio Centro de Ingeniero Juárez.

Después, fueron alertados por un vecino sobre dos rodados en su inmueble, que fueron llevados por un compañero.

De inmediato, los investigadores acudieron al lugar, verificaron los rodados y corroboraron que las motocicletas tenían pedidos de secuestro en hechos ocurridos en Salta.

Durante ese trabajo, una mujer se acercó a los efectivos, comentó que sufría violencia de género y recibió asistencia del equipo de la Oficina de Violencia Intrafamiliar de la Comisaría Ingeniero Juárez.

Los policías intervinieron en forma rápida y detuvieron al agresor, quien fue trasladado hasta la dependencia policial y permanece a disposición de la Justicia provincial.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

A todo esto, los rodados secuestrados permanecen en sede policial, a disposición de las autoridades judiciales.



