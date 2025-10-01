La Policía evitó que un joven se arrojara del puente elevado

• Estaba en estado de nerviosismo y lo persuadieron para que desista de su actitud

Efectivos de la fuerza provincial impidieron que un hombre de 25 años se arroje del puente sobreelevado, ubicado en la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner de esta ciudad.

El martes último, alrededor de las 22:45 horas, el personal del Cuerpo de Bomberos que circulaba por el lugar vio que el joven intentaba tirarse al vacío desde el puente, descendió de inmediato del móvil y entabló una conversación hasta hacerlo desistir de su intención de saltar.

Después del diálogo con los servidores públicos, se calmó, entró en confianza y comentó que atravesaba por situaciones personales difíciles.

Por prevención y protocolo, el joven fue asistido por personal médico de la ambulancia del SIPEC.

La Policía destaca la importancia de la intervención oportuna y la colaboración de los servicios de salud para prevenir hechos lamentables y salvar vidas.



