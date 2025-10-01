Éxito clorindense en mundial escolar de ciencia





La ciudad de Clorinda celebra con orgullo la destacada participación de la delegación de alumnos del Instituto Santa Catalina Laboure N.º 6 en el “Mundial Escolar de Ciencia y Tecnología”, que se celebró en Valparaíso, Chile, entre el 14 y el 17 de octubre de 2025. La delegación estuvo compuesta por los niños y niñas de 3er grado, División "C": Emilia Benítez Salinas, Amparo Caballero Arias, María Isabella Giansanti, Damián Martínez y Renato Romberg. Estos jóvenes expositores, todos de no más de nueve años, representaron a la ciudad con un proyecto innovador desarrollado en el área de matemáticas, denominado "La ficha del número", y que fue realizado bajo la guía del profesor Germán Vergara.El evento, organizado por la Ruta Científica Internacional Escolar (una ONG con amplia presencia en Latinoamérica y el Caribe), tiene como objetivo impulsar la investigación científica y tecnológica en las nuevas generaciones. La participación clorindense comenzó a gestarse en el mes de julio de este año, cuando el profesor Vergara conoció este certamen y tomó la iniciativa de presentar el proyecto a los padres de los alumnos, quienes, en un gesto de gran respaldo a la labor del docente, no dudaron en acompañar a sus hijos. Este acompañamiento también surgió desde el día 1 por parte de las autoridades del colegio.El viernes pasado, a través de redes sociales, los participantes comunicaron que regresan a Clorinda con el 3er puesto en la categoría y, además, con la invitación para que el maestro y sus alumnos de “La ficha del número” representen a Clorinda en una nueva competencia escolar a desarrollarse en México.Este logro trasciende lo estrictamente educativo y va más allá de los participantes directos, reflejando el esfuerzo, la creatividad y el compromiso tanto del docente como de los estudiantes expositores, así como el crucial acompañamiento de los directivos y el plantel docente del Instituto Santa Catalina Laboure.