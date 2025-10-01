Secuestraron en Corrientes un auto con pedido de secuestro en Formosa

Fue tras un trabajo coordinado entre las fuerzas policiales de ambas provincias

Efectivos de la División Delitos Complejos, del Departamento Informaciones Policiales, secuestraron un automóvil Chevrolet Onix, en el marco investigativo de una causa judicial.

Una mujer de 27 años denunció que le prestó el vehículo a su ex cuñado y en varias oportunidades le solicitó que lo devuelva, hasta que finalmente tomó conocimiento que lo comercializó en la provincia de Corrientes.

De inmediato, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego alertaron a sus pares de la Policía correntina que el auto estaba en la localidad de San Luis del Palmar.

El caso fue puesto a conocimiento de la Oficina Judicial Penal del Poder Judicial de Corrientes, solicitándose el allanamiento a través de un exhorto.

La medida judicial fue realizada por los efectivos de esa provincia en una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 700 de la mencionada localidad, donde secuestraron el rodado, que quedó a disposición de la Justicia.



