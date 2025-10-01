Recuperaron un tráiler sustraído

Efectivos de la brigada investigativa de la Comisaría Palo Santo secuestraron un tráiler de dos ejes, sustraído y abandonado en un camino vecinal de la Colonia El Comienzo.

El propietario denunció que desconocidos se lo robaron, tras violentar el candado del portón de acceso.

De inmediato, los policías iniciaron las diligencias procesales y se realizaron las averiguaciones, que incluyeron entrevistas a vecinos.

Luego, durante recorridas preventivas hallaron el tráiler y lo trasladaron hasta la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para establecer la identidad del presunto autor.



