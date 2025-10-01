En Laguna Blanca juraron sobre la nueva Constitución Provincial



En un acto realizado en la sede del Concejo Deliberante de Laguna Blanca, se llevó a cabo la jura de la nueva Constitución Provincial.

En ese marco, juraron la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Marisol Insfrán, los concejales y el intendente Ricardo Lemos.

Desde la intendencia se destacó la relevancia de esta nueva carta magna, describiéndola como un conjunto de “herramientas para construir juntos el futuro que merecemos”.

Además, se subrayó que el documento es moderno, actualizado y promueve la equidad, la igualdad y la inclusión, con un fuerte compromiso con la justicia social y la órbita del Modelo Formoseño que conduce el Doctor Gildo Insfrán.











