Se recuperaron tres motocicletas en distintas intervenciones

• Fueron fruto de las constantes recorridas policiales y de la participación ciudadana

Uniformados de la fuerza provincial secuestraron tres motocicletas: Honda Wave, Yamaha YBR 125 y Appia Leyenda, denunciadas como sustraídas en diferentes sectores de la ciudad.

En el primer procedimiento, personal de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno secuestró una motocicleta Honda Wave denunciada como robada de un establecimiento educativo.

Durante los trabajos de campo realizados, los efectivos hallaron el rodado abandonado en la manzana 39 del barrio Fray Salvador Gurrieri, con signos de violencia y faltante de plásticos.

Al verificar los guarismos del motor y chasis en el Sistema Informático Policial, se constató que registraba pedido activo en una causa tramitada por la Comisaría Seccional Segunda.

La intervención fue documentada por personal de Policía Científica y la motocicleta se secuestró y trasladó hasta la dependencia policial.

Por otro lado, integrantes de la Comisaría Octava fueron alertados sobre la sustracción de una Yamaha YBR 125 en la vía pública, frente al sector B del barrio Nueva Formosa.

Tras un amplio operativo de búsqueda por la zona, los policías hallaron la moto oculta entre pastizales y ladrillos, en las inmediaciones del lugar de ocurrido.

Con la presencia de Policía Científica, se documentó el hallazgo, se secuestró y trasladó el rodado hasta la dependencia policial.

El último caso tuvo lugar el jueves último, alrededor de las 20:30 horas, cuando un hombre de 72 años y su nieto de 19 acudieron hasta la Comisaría Primera para la verificación de la motocicleta Apia Leyenda.

Tras cotejar los guarismos de motor y chasis con la Dirección General de Informática, se constató que el rodado registra pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de la brigada de la Unidad Regional Uno, que trasladó a ambos y el rodado a fin de continuar con las diligencias.

En todos los casos, los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.