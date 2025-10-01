El Porvenir: Una intervención policial evitó una tragedia: un hombre a intentar quitarse la vida

• Fue durante una situación de crisis que llevó a un hombre a intentar quitarse la vida

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima resguardaron la integridad física de un vecino, de 43 años, durante un intento de suicidio en su vivienda del barrio El Porvenir, de esta ciudad.

El caso se produjo este jueves, alrededor de las 13:30 horas, cuando vecinos solicitaron la presencia policial en una vivienda de la manzana “A” del mencionado conglomerado habitacional por inconveniente familiar.

Los uniformados arribaron al lugar y constataron la presencia de un hombre alterado, que empuñaba un arma blanca y amenazaba con atentar contra su propia vida, hasta que en un determinado momento ingresó a su habitación.

Ante la complejidad de la situación, acudieron los integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEOPF), mientras que el mediador logró contenerlo de manera rápida y profesional.

Gracias al apoyo familiar del hombre y al profesionalismo y la capacidad de diálogo del personal policial, se logró que desistiera de su accionar, fue asistido por personal del SIPEC y trasladado hasta el Hospital Distrital N° 8 para recibir atención médica.

En el lugar del hecho, se realizaron las actuaciones con la colaboración de personal de Policía Científica, que garantizó el resguardo integral de la escena y la seguridad de los familiares. (Con foto)

DISTRITO CINCO

Detuvieron a un hombre y una mujer

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma blanca, arma de fuego y desobediencia judicial”

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a un sujeto que registra pedido de captura en siete causas judiciales y a una mujer; sumado al secuestro de armas blancas, un arma de fuego de fabricación casera, cartuchos, entre otros elementos de interés en la investigación, tras tres allanamientos en el barrio Antenor Gauna de la ciudad de Formosa.

Días atrás dos personas denunciaron que estaban en su casa cuando en forma imprevista llegaron dos sujetos y una mujer y las amenazaron de muerte, arrojaron escombros contra su domicilio y uno de los inadaptados exhibió un arma de fuego conocido como “tumbera”.

De inmediato, los integrantes de la Subcomisaría Antenor Gauna realizaron las averiguaciones y entrevistaron a vecinos.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete, quien ordenó tres allanamientos.

Requisas





Los allanamientos se realizaron el jueves último, alrededor de las 10:00 horas, en las manzanas 24 y 40, y estuvieron a cargo de efectivos de la mencionada subcomisaría, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), Zona Ocho, del Comando Radioeléctrico Policial, demás dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, y la Delegación Policía Científica.

Durante el allanamiento detuvo a un joven de 22 años que, según la base de datos de la Dirección General de Informática, tenía pedido de captura en siete causas judiciales.

También aprehendieron a una mujer, de 38 años, secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, armas blancas y cartuchos de diversos calibres.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con fotos)



