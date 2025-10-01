Clorinda: La Policía realizó un allanamiento en el marco de la investigación por los dos niños intoxicados con droga

Se secuestró retazos de envoltorios de polietileno quemados con restos de cocaína

Efectivos del Destacamento El Porteño y la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda allanaron una vivienda en la continuidad de la investigación del caso que tiene a dos niños de cuatro y seis años que ingresaron con signos de intoxicación con estupefaciente en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo”.

En el caso intervinieron integrantes del mencionado destacamento, quienes realizaron las actuaciones procesales y todo fue puesto a conocimiento del Juzgado de Menores, que subroga la Dra. Mariela Isabel Portales, que direccionó el procedimiento.

Los estudios médicos realizados a los menores de edad confirmaron la presencia de estupefacientes en ambos, quienes ya se encuentran en buen estado general de salud y sin lesiones físicas recientes.

A raíz del hecho, se dio intervención a la Línea 102 de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de la Comunidad, y se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.

Luego los policías recabaron más datos y la jueza valoró los elementos de pruebas y ordenó allanar el jueves último por la tarde la vivienda de una vecina de los menores intoxicados, ubicada en la zona de “Villita” del barrio Porteño Norte, de la segunda ciudad.

Durante la medida judicial, la jueza dispuso que los dos hijos de la imputada- de uno y 12 años- sean trasladados hasta la Residencia Socio-Educativa en la ciudad de Formosa, bajo la supervisión de funcionarios del Poder Judicial.

También se secuestraron retazos de envoltorios de polietileno quemados, con restos de cocaína.

En cuanto a la propietaria de la casa, quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras que el caso sigue bajo la órbita del Juzgado de Menores, con actuaciones procesales en curso.







