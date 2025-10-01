Capacitación de la BUP en la Casita del Estudiante del Interior con presencia de la candidata Graciela de la Rosa

También estuvieron presentes los candidatos Camilo Orrabalis y Mirta Retamozo.

En la tarde de este miércoles 15, en la Casita del Estudiante del Interior de Formosa, se realizó una capacitación de la Boleta Única Papel (BUP) para jóvenes, con participación de los candidatos del Frente de la Victoria (FdV).

La licenciada Graciela de la Rosa, candidata a diputada nacional (FdV), señaló que “fue una hermosísima reunión con estudiantes de distintas localidades de nuestra querida provincia Formosa”. muy necesaria”.

En este sentido, explicó que “fue muy necesaria, no solamente por la de la BUP, sino por lo que hay que votar este 26 de octubre, y qué está en juego”, destacando que “está en juego la Patria misma, y es necesario explicar eso”.

Afirmó que “como siempre decimos, el Modelo Formoseño es antítesis del modelo libertario de Javier Milei”, al tiempo que resaltó que “todos los candidatos queremos sentarnos en una banca de la Cámara de Diputados de la Nación, pero nosotros -con Fabián Cáceres- tenemos claro que es para defender los derechos de los formoseños, y por supuesto los de todos los argentinos”.

Sobre el encuentro con los estudiantes, precisó que “repasamos, por ejemplo, el proyecto de Presupuesto 2026 que ya presentó el presidente Milei, donde se ven claramente inmensos recortes a la educación, salud, a discapacitados y a organismos claves como es el INTA, el INTI”, considerando que “hay un desguace del Estado”.

Pero, señaló que “no tenemos que sorprendernos, porque el mismo Presidente dijo que venía a socavar las bases del Estado, y el Estado es la Nación misma”, entonces, expuso que “ahora la Nación está en peligro”.

“Nosotros nos jugamos todo por la Argentina; así que hay que jugarse por el Modelo Formoseño este 26 de octubre y defender los pilares básicos del país que están contenidos en la Constitución Nacional”, enfatizó.

Al finalizar, se refirió a la próxima visita de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, a la provincia de Formosa y sostuvo que “desde acá le decimos que con nuestro Modelo Formoseño damos cátedra sobre cómo se puede tener superávit fiscal o equilibrio fiscal sin tocar los derechos de los formoseños y formoseñas”.

Por su parte, Owen Candia, estudiante de la ciudad Pirané, actualmente viviendo en Formosa cursando el tercer año de la carrera Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), expesó que “la charla fue muy interesante” y destacó el hecho de que “venga la candidata a dialogar con nosotros para que los jóvenes podamos escuchar sus propuestas”.

Asimismo, valoró la gestión del Gobierno provincial “que hace sentir a los jóvenes como parte de este modelo de provincia” y añadió que “tenemos muchas posibilidades siendo asistidos de forma permanente con charlas y otras actividades”.







