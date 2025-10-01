La Municipalidad ejecuta el enripiado de calle del barrio Lujan con la modalidad de financiamiento compartido

La Municipalidad de la Ciudad continúa sumando trabajos para vías de circulación en óptimo estado, en la ocasión por medio de trabajos de enripiado que están ejecutándose a lo largo de 200m en el B° Virgen de Luján a través del método Financiamiento Compartido, mediante el cual el municipio aporta máquinas y mano de obra, y los vecinos el material a utilizar.

Al respecto, Gerard Schneider, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna, detalló “el trabajo se está ejecutando sobre calle sin nombre, entre Moiraghi y Bibolini, y sobre Moiraghi entre calle sin nombre y Antenor Polo, precisamente para generar un nexo con esta última arteria que es pavimentada, previo saneamiento de toda la superficie, ya que existían pozos con barro”, indicó. “Como parte de la intervención se hizo el relleno, compactado y abovedado, con el previo cuneteo para el drenaje pluvial, y hoy ya la carpeta de rodamiento con el enripiado, compactado y regado”, detalló el funcionario comunal.

“El trabajo se realizó a lo largo de diez día en toda la traza, que fue lo que involucró la acción previa, destacando que para el relleno se utilizó suelo seleccionado, incluyendo además el cuneteo integral a lo largo de todo el trayecto, lo que es crucial para la vida útil y prolongada del enripiado”, dijo Schneider para finalizar.

Otros trabajos

En otro orden de cosas se concretó la limpieza mecánica del canal central en Urbanización San Isidro, como así también la desobstrucción del conducto principal del B° El Mirador, junto con la limpieza de cunetas y alcantarillas. Del mismo modo se accionó en los barrios San Agustín y República Argentina con el cuneteo manual en conductos del sector.

El perfilado, finalmente, se concretó en los barrios 20 de Julio, El Porvenir y República Argentina.



