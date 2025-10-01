Se llevará a cabo el 1° Torneo Regional de Natación en Formosa

En diálogo con AGENFOR, el director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, Daniel Leguizamón, confirmó que el próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo el 1° Torneo Regional de Natación en la provincia de Formosa en el Centro de Educación Física y de Alto Rendimiento (CEF) N°1.

En ese sentido, explicó que es un trabajo conjunto con la Asociación Civil Formoseña de Deportes Acuáticos de la provincia en el marco del uso de las instalaciones del flamante natatorio inaugurado el mes pasado por el Gobernador.

La actividad contará con la participación de clubes de diversos puntos de la región y tiene abierta la inscripción hasta el próximo miércoles 29 de octubre, cuya información puede ampliarse a través del contacto del profesor Juan Cruz (3704827795).

La competencia iniciará a las 7 horas y se extenderá hasta las 13, jornada en la que se harán presentes diversas categorías, desde los cinco años hasta los adultos, con diferentes estilos de nado.

“Además, van a poder participar 10 escuelas que forman parte, que son de la ciudad de Formosa, que están usando el natatorio también de manera compartida, ya va a ser la tercera semana estamos poniendo en práctica lo que es la competencia por primera vez de un regional de este estilo”, indicó.

Por último, Leguizamón hizo extensiva la invitación a toda la comunidad formoseña “que vengan a disfrutar y compartir un evento de nivel regional”, ya que la entrada a la misma es libre y gratuita.

“Formosa por primera vez, con la infraestructura nueva que contamos, va a poder recibir a todos ellos”, celebró.



