El Archivo Histórico celebró el Día Internacional de las Bibliotecas

Este martes 28 de octubre, por la mañana, en el Archivo Histórico Provincial, se celebró el Día Internacional de las Bibliotecas, que fue el pasado 24 de octubre, con la presentación de dos libros de autores formoseños.

Al respecto, el responsable del organismo, Francisco Gutiérrez, explicó que del evento participaron la red de bibliotecas, el colegio Don Bosco y otras instituciones con el fin de compartir y socializar la importancia que tienen estos espacios que promueven la lectura.

“Se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas a partir de 1997 en conmemoración a la quema de la Biblioteca de Sarajevo en el año 1992. A partir de ese entonces se quiere visibilizar el rol que tienen las bibliotecas”, argumentó.

Y añadió: “Nosotros, como Archivo Histórico de Biblioteca de la Provincia, disponemos de una gran colección de obras locales referido a la provincia y nuestro gran objetivo es impulsar y dar a conocer toda la bibliografía disponible de nuestra provincia”.

Asimismo, en la página del Gobierno de Formosa, disponen de catálogos e inventarios referidos a los distintos tipos de libros con los que cuenten y consideró que, a pesar de que las nuevas tecnologías permiten el acceso a estos materiales, “nunca se va a comparar con la manipulación de los libros” ya que “poder ojear un libro tiene otra impronta, para los lectores tienen otra evidencia”.

“El objetivo es dar a conocer el rol social que tiene la biblioteca, que es un lugar de memoria de los pueblos, es un lugar del saber donde encontramos las distintas disciplinas, es un lugar de reunión, porque se conoce gente”, indicó.

En ese sentido, el referente detalló que el Archivo Histórico atiende de 8 a 19 horas y que, se dividen en “dos grandes fondos”: por un lado el bibliográfico, con libros referidos a la provincia y otros de diferentes disciplinas del saber.

“Y también tenemos el fondo documental, donde están los distintos tipos de documentos de la provincia, que datan desde 1872 hasta nuestros días”, cerró.



