Se habilitó la muestra “Homenaje a las Madres Formoseñas” en el Museo “Juan Pablo Duffard”

En la mañana de este jueves 16, se realizó la apertura de la muestra pictórica “Homenaje a las Madres Formoseñas”, una propuesta del Taller de Extensión Sociocomunitaria de Artes Visuales del Instituto Superior de Arte “Oscar A. Albertazzi”.

Fue en el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard”, situado en la Avenida 25 de Mayo y Belgrano de la ciudad capital. La entrada es libre y gratuita y puede visitarse hasta el 17 de noviembre.

“Los horarios de visitas son de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, mientras que los fines de semana y feriados de 9 a 12 y de 17 a 20 horas”, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Silvia Gastiaburu, la responsable del Museo.

Indicó que dicha muestra “busca homenajear a las madres formoseñas” y destacó que las obras “fueron realizadas exclusivamente para esta exposición”.

“Sin dudas, la temática trabajada es la mujer y la madre en todos sus aspectos”, subrayó, por lo tanto “van a encontrarse con variadas expresiones y singularidades”.

Para cerrar, invitó al público a que se acerque en los horarios antes nombrados y aclaró que algunas pinturas se encuentran a la venta, pero “el Museo solo actúa como nexo entre los artistas y los interesados en comprar”.



