Convocan al acto por el Día de la Lealtad en el Estadio Cincuentenario





Cada 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad, que constituye una fecha trascendental, cuando en 1945 una gran movilización en Plaza de Mayo en Buenos Aires exigió la liberación que finalmente sucedió del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien había sido detenido pocos días antes.

Este hecho inédito marcó el nacimiento del Peronismo y con él, la historia del movimiento obrero argentino que pasará a ser protagonista. Por ese motivo, este viernes 17, a partir de las 17.30 horas, se evocará este acontecimiento por parte de militantes y dirigentes justicialistas de la provincia de Formosa.

La convocatoria tendrá como escenario al Estadio Cincuentenario, donde el Partido Justicialista Distrito Formosa renovará su lealtad a Perón, Evita y su presidente, Gildo Insfrán.

En ese sentido, AGENFOR recogió el testimonio de Marta Galeano, secretaria general de la Mutual del Docente Formoseño (MUDOFOR), quien se refirió al acto, donde se renovará “la lealtad popular”.

Manifestó también su preocupación por lo que sucede en el país, donde cada vez más el pueblo argentino se encuentra una situación delicada por la crisis generada por el presidente Javier Milei y sus políticas de ajuste y crueldad.

Ante esto, “todos los días estamos viendo cómo poder ayudar al prójimo en la economía social”, a través de “acciones colectivas” para apuntalar “al que está pasando un mal momento”, marcando, en ese sentido, que “la solidaridad es el principio básico del formoseño que también tiene plena sintonía con el Modelo Formoseño”.

Ese principio, el acto lo “potenciará”, aseguró Galeano, quien finalmente convocó a toda la ciudadanía a ser parte de él.



