Se entregaron reconocimientos a policías que defendieron en forma heroica el intento de copamiento del Regimiento 29

• Este domingo se cumplirán 50 años del asesinato del Cabo de Policía Neri Argentino Alegre

La Plaza de Armas de la Jefatura de Policía fue escenario de un emotivo acto de entrega de testimonios de reconocimiento a los héroes policiales por la defensa del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 y de la comunidad formoseña, el 5 de octubre de 1975.

La ceremonia se realizó este viernes por la mañana y se recordó que el domingo se cumplirán 50 años del asesinato del Cabo de la Policía provincial Neri Argentino Alegre.

El 5 de octubre de 1975, Alegre, integrante de la dotación de un patrullero del Cuerpo de Tránsito, murió en forma instantánea tras recibir varios impactos de proyectiles durante un enfrentamiento armado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “El Pucú”.

En ese contexto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González presidió el acto; acompañado del jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el subjefe, Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri.

También estuvieron presentes el subsecretario de la Lucha Contra el Narcocrimen, Comisario General ® Juan Bernabe Escobar y la subsecretaria de Justicia Dra. María Higinia Sena e integrantes de la plana mayor policial, oficiales superiores y personal subalterno de la Institución.

Además asistieron familiares del difunto Neri Argentino Alegre, y efectivos policiales personal policial en situación de retiro e invitados especiales.

Durante la ceremonia, el diácono Roberto González hizo una invocación religiosa, se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos.

Luego se hicieron entrega de Testimonios de Reconocimientos a los policías héroes que participaron en defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 el 5 de octubre de 1975 y de los vecinos de la ciudad de Formosa.

Luego se escucharon los conceptos del Suboficial Mayor ® Gabriel Orue, el jefe de la Unidad Regional Uno, Comisario General Néstor Oviedo y del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González.



